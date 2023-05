Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: In einen Grabstein eingemeißelte Eheringe entwendet - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf einem Friedhof im Rosenbergweg entwendete in der Zeit zwischen Sonntagmittag, den 07.05.2023 und Freitagabend, den 12.05.2023 eine bisher unbekannte Täterschaft zwei in einem Grabstein eingemeißelte goldene Eheringe eines verstorbenen Ehepaars. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug brach der oder die Täter/in die Ringe aus dem Grabstein heraus und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Entfernen der Ringe wurde außerdem der Grabstein in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Diebstahls -sowie Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind bzw. das Tatgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261 / 690-0, in Verbindung zu setzen.

