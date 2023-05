Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Handtaschenraub auf der Straße - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr wurde eine 21-jährige Frau von einem bisher unbekannten Täter in der Poststraße ausgeraubt. Wie aus dem Nichts sprang der unbekannte Mann der 21-Jährigen von hinten in den Rücken, woraufhin beide zu Boden stürzten. Zugleich griff der Täter nach der Handtasche der Frau und rannte in Richtung Bismarckplatz. Die Handtasche konnte später von der 21-Jährigen leergeräumt in einem Gebüsch festgestellt werden. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Frau wurde bei dem Sturz nicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-volles, dunkles und lockiges Haar, schmale Körperstatur -Bekleidung: dunkle Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel: 0621 / 174-4444, in Verbindung zu setzen.

