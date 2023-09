Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aktuell vermehrte "Schockanrufe" von falschen Polizeibeamten im Bereich Haßloch

Haßloch (ots)

Am 13.09.2023, gegen 17.10 Uhr erhielt eine 71-jährige Frau aus Haßloch einen sogenannten "Schockanruf". Der unbekannte Anrufer erklärte, er sei von der Polizei. Die Enkelin der Frau hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen wäre, so der angebliche Polizeibeamte. Die Frau wurde dann nach ihrem Vermögen befragt. Der Anrufer forderte eine hohe Geldsumme als Kaution. Nur bei Zahlung der Kaution käme die Enkelin wieder auf freien Fuß. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Es kam am 13.09.2023 zu weiteren Anrufen von falschen Polizeibeamten im Raum Haßloch. Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell