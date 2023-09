LPI-G: Reifenstecher trieben ihr Unwesen

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Feuerwehr und Polizei rückten am 02.09.2023 gegen 13:50 Uhr in eine Gartenanlage am Sophienbad aus. Dort brannte die Holzverkleidung einer Gartenhütte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass nur geringer Sachschaden entstand und glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun zur genauen Brandursache. (TM) Rückfragen bitte ...

