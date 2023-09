Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Eiern beworfen

Greiz (ots)

Greiz. Als eine 35-Jährige zusammen mit einer 57-jährigen Frau die August-Bebel-Straße entlanglief, wurden sie mit rohen und gekochten Eiern beworfen. Hierbei traf eines der Eier die 57-Jährige am Arm, so dass sich leicht verletzt wurde. Trotz umgehender Fahndung konnten die Werfer nicht mehr aufgegriffen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand erfolgte die Tat am 01.09.2023 gegen 20:30 Uhr. Der Eierbewurf erfolgte von einem Parkdeck eines Supermarktes aus. Die Greizer Polizei führt die weiteren Ermittlungen. Sofern Sie Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/ 6210 zu melden (Bezugsnummer: 0229832/2023). (TM)

