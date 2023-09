LPI-G: Kuschelfrosch wartet auf Eigentümer

Gera (ots) - Am Sonntag, den 03.09.2023, suchte gegen 00:05 Uhr ein 41 - jähriger seine Frau in der Georg-Büchner-Straße in Gera auf. Da sich seine getrennte Frau im Beisein eines anderen 34 - jährigen Mannes aufhielt, gerieten beide Männer in Streit. Die Konfrontation, der beiden Männer gipfelte in einem Handgemenge. Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Eine Trennung der streitenden Parteien wurde vollzogen. Rückfragen bitte an: ...

