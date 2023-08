Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall zwischen Niedermeiser und Hofgeismar: Zwei Verletzte; Pkw ging in Flammen auf

Kassel (ots)

Liebenau-Niedermeiser (Landkreis Kassel): Auf der Landstraße zwischen Niedermeiser und Hofgeismar ist es am heutigen Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw war nach dem Zusammenstoß zudem in Brand geraten. Der bei dem Unfall schwer verletzte 28-jährige Fahrer dieses Wagens hatte sein Auto aber zuvor noch verlassen können. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar zum Unfallhergang berichten, war der 28-Jährige aus Calden gegen 7 Uhr mit einem Subaru auf der Landesstraße 3212 von Niedermeiser in Richtung Hofgeismar unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen war er dort offenbar in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw, an dessen Steuer ein 47-Jähriger aus Hofgeismar saß, zusammengestoßen. Dadurch war der Subaru ins Schleudern geraten und anschließend mit einem hinter dem Lkw fahrenden VW Golf zusammengestoßen, der von einem 34-Jährigen aus Hofgeismar gefahren wurde. Der 28-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und im weiteren Verlauf von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 34-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung aber inzwischen wieder verlassen konnte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beiden Pkw waren Totalschäden entstanden. Der Schaden an dem ausgebrannten Subaru wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, den Schaden an dem VW beziffern die eingesetzten Beamten mit etwa 5.000 Euro. Die Beschädigungen an dem Lkw werden auf weitere rund 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, die gemeinsam mit Löschwasser in den Straßengraben gelaufen waren, wurde auch die Straßenmeisterei und die Untere Wasserbehörde durch die eingesetzte Streife in Kenntnis gesetzt.

Die Landesstraße 3212 war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle bis etwa 11:20 Uhr voll gesperrt, wodurch es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kam.

