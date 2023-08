Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener schießt mit Softair-Pistole in Mauerstraße: Mögliches Opfer und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Dienstagnachmittag alarmierte ein besorgter Passant gegen 14:40 Uhr über den Notruf die Polizei, weil ein Mann in der Mauerstraße in Kassel, Ecke Lutherplatz, mit einer Waffe auf ein Sammelplatz-Schild geschossen hatte. Anschließend soll ihm die Pistole, bei der es sich nach Angaben des Anrufers möglicherweise um eine Luftdruckwaffe gehandelt habe, von mehreren Personen abgenommen worden sein, die dann wegliefen. Sofort nach Eingang der Mitteilung wurden zahlreiche Streifen der Polizei entsandt, die den beschriebenen Schützen bei ihrer Fahndung nahe der Mauerstraße entdeckten. Der unter Alkoholeinfluss stehende 53-Jährige räumte gegenüber den Polizisten ein, dass er zuvor mit einer Softair-Waffe geschossen hatte, die ihm dann von zwei unbekannten Männern weggenommen wurde. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen aus Kassel, bei dem ein Atemalkoholtest 1 Promille ergab, fanden die Beamten eine Luftdruckkartusche und stellten die verschossenen Kunststoffkugeln sicher. Nach Angaben von Zeugen wurde eine bislang unbekannte Person durch einen Schuss aus der Softair-Pistole am Bein oder Unterkörper getroffen und möglicherweise verletzt. Ob das mögliche Opfer einer der Männer war, der dem Schützen die Waffe wegnahmen, ist bisher ungeklärt. Die Pistole konnte noch nicht aufgefunden werden.

Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet das mögliche Opfer, das durch einen Schuss getroffen worden sein soll, sowie Zeugen des Vorfalls sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

