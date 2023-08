Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte werfen Scheiben von Friseursalon ein und flüchten: Zeugen in Südstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Frankfurter Straße in Kassel, nahe der Akademiestraße, mit Steinen vier Scheiben eines Friseursalons eingeworfen. Die Kassel Polizei wurde umgehend alarmiert, nachdem die Alarmanlage des Geschäfts um 1:13 Uhr ausgelöst hatte. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Wie sich später am Tatort herausstellte, waren die Täter aber nicht in den Salon eingestiegen, sondern hatten unmittelbar nach dem Einwerfen der Schaufensterscheiben das Weite gesucht. Den entstandenen Sachschaden beziffern die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte auf rund 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Tatortbereich beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

