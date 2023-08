Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mercedes brennt in Lohfelden: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zu einem Pkw-Brand kam es in der vergangenen Nacht im Lohfeldener Ortsteil Crumbach. Ein im Kirchweg geparkter grauer Mercedes C 180 war gegen 00:35 Uhr in Flammen aufgegangen. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Auto im weiteren Verlauf gelöscht, dennoch entstand ein erheblicher Schaden, der sich nach bisherigen Schätzungen auf rund 10.000 Euro beläuft. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und das beschlagnahmte Fahrzeug sowie die Brandstelle am heutigen Mittwochmorgen in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen spricht alles dafür, dass der Mercedes vorsätzlich angesteckt worden war. Hinweise auf das Motiv des oder der unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

