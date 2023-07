Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Räumlichkeiten eines Reifenhandels in Haspe - Täter schneiden Tresor auf und stehlen Bargeld

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (12.07.2023) auf Donnerstag in die Räumlichkeiten eines Reifenhandels in Haspe ein und stahlen Bargeld aus einem Tresor. Mitarbeiter des Betriebes in der Hördenstraße betraten am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, das Gebäude und stellten fest, dass Unbekannte mehrere Türen aufgehebelt hatten. In einem Büroraum schnitten die Täter einen Tresor auf und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag daraus. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls noch am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

