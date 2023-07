Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Brandstiftung in Haspe gesucht - Unbekannte setzen Garage in Brand

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht von Mittwoch (12.07.2023) auf Donnerstag eine Garage in Haspe in Brand. Ein 43-jähriger Bewohner der Linzer Straße wurde, gegen 01.15 Uhr, auf einen lauten Knall aufmerksam. Als er nach draußen ging, stellte er fest, dass seine Garage im Vollbrand stand. Er sagte den Polizeibeamten, dass er darin unter anderem Campingzubehör wie Gaskocher und dazugehörige Kartuschen gelagert hatte. Während des Einsatzes meldeten sich Zeugen bei den Polizisten. Diese sagten, dass auch sie einen Knall gehört und anschließend insgesamt fünf Personen aus Richtung der Garagen haben weglaufen sehen. Es waren sowohl männliche als auch weibliche Personen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, übernahm die Kripo am Tatort die weiteren Ermittlungen wegen der vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

