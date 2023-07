Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in der Innenstadt - 27-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin wurde am Mittwochnachmittag (12.07.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr fuhr die Hagenerin mit ihrem schwarzen Peugeot über den Bergischen Ring. An einer roten Ampel an der Einmündung zur Lenzmannstraße wartete ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem blauen Audi. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Hagenerin auf den PKW des Mannes auf und verletzte sich dabei leicht. Erste Ermittlungen deuteten auf einen möglichen technischen Defekt an dem Peugeot hin. Der 35-Jährige blieb unverletzt, die 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

