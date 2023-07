Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit über 2,8 Promille auf Fahrrad unterwegs - Zeugen alarmieren die Polizei

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei Zeugen riefen die Polizei am Dienstagmorgen (11.07.2023) nach Altenhagen, weil ihnen ein Fahrradfahrer auffiel, der Schlangenlinien fuhr und fast stürzte. Gegen 09.45 Uhr fuhren die beiden Männer mit einem Auto über die Brinkstraße in Richtung der Fuhrparkstraße. Vor ihnen befand sich der 62-jährige Fahrradfahrer und fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Zeugen sagten den Polizisten, dass der Mann Schlangenlinien fuhr und dabei auch teilweise in den Gegenverkehr geriet. Als er versuchte, einen Bordstein hoch zu fahren, stürzte der Mann beinahe. In der Behringstraße, an der Kreuzung zur Röntgenstraße, setzte der 62-Jährige sich auf eine Bank. Dort kontrollierten die Polizeibeamten ihn und führten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von über 2,8 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. (sen)

