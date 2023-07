Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiter verscheuchen Kupferdiebe - Flucht mit PKW

Hagen-Lennetal (ots)

Am Mittwoch, 12.07.2023, bemerkte ein Mitarbeiter (29) in der Bandstahlstraße gegen 03:10 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Gelände hinter einer Firma. An den Containern, in denen Buntmetall gelagert wird, sah er kurz einen Fuß. Er vermutete Einbrecher und verständigte zwei Arbeitskollegen, mit denen er die Örtlichkeit erneut aufsuchte. Offenbar wurden die Unbekannten gewarnt, als ein Bewegungsmelder ein Licht aktivierte. Die drei dunkel gekleideten Einbrecher flüchteten in Richtung Walzenstraße. Wenig später entfernte sich ein dunkler PKW mit hoher Geschwindigkeit aus der Walzenstraße in Richtung Bandstahlstraße Es wird durch die Kripo geprüft, ob die Täter mit Beute entkommen konnten. Hinweise zum Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

