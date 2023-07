Polizei Hagen

POL-HA: Kripo-Beamte beschlagnahmen nach Hinweis aus der Bevölkerung drei Kilogramm Marihuana

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung durchsuchten Beamte der Hagener Kriminalpolizei am Dienstagmorgen (11.07.2023) die Wohnung eines 35-jährigen Mannes und beschlagnahmten mehrere Kilogramm Marihuana. Aufgrund des bei der Polizei eingegangenen Hinweises sowie anschließenden Ermittlungen regten die Kripo-Beamten bei der Hagener Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes an, welcher später durch das Amtsgericht erlassen wurde. In der Wohnung fanden die Ermittler zwei Aufzuchtzelte und mehrere Cannabispflanzen. Insgesamt beschlagnahmten sie etwa drei Kilogramm Rauschgift. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (sen)

