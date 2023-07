Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen junges Schaf von Weide

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch, 12.07.2023, verschwand ein Schaf spurlos von einer Weide in der Baurothstraße. Der 45-jährige Halter stellte das Fehlen in den Morgenstunden fest. Vermutlich drückten Unbekannte den unter Strom stehenden Weidezaun herunter und packten sich das Jungtier. Wie genau es anschließend abtransportiert wurde, ist unklar. Leidglich die Ohrmarke des Lammes blieb auf der Wiese zurück. Bei dem Tier handelt es sich um ein zirka fünf Monate altes, braunes Lamm. Ein Hinweis ergab sich bereits auf die Tatzeit. Gegen 04:00 Uhr schrien die Schafe laut, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Diebstahl zu dieser Zeit stattgefunden haben könnte. Die Kripo fragt nun: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib des Tieres geben? Melden Sie sich in diesem Fall unter der 02331 986 2066. (hir)

