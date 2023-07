Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher rennen mit Müllbeutel aus Wohnung

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zwei Anwohner aus einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße riefen am Mittwoch, 12.07.2023, gegen 15:00 Uhr, die Polizei. Sie hörten erst ein Schellen an einer Tür und kurz darauf einen lauten Knall. Wenig später rannten zwei Unbekannte aus dem Haus. Sie waren offenbar in eine der Wohnungen eingebrochen, da die Tür entsprechende Beschädigungen aufwies. Einer der Täter rief auf der Flucht: "Schnell, schnell!". Beide Einbrecher werden als zirka 1,80 m groß und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Beide hatten eine schwarze Ski-Maske in der Hand. Sie trugen einen schwarzen Müllbeutel mit unbekanntem Inhalt bei sich. Einer war mit einer dunklen Jogginghose und einem hellen T-Shirt bekleidet. Eine Fahndung nach den Personen verlief negativ. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell