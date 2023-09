Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unvermittelt mit Teleskopschlagstock geschlagen

Gera (ots)

Gera. In der Fritz-Gießner-Straße hielten sich am 03.09.2023 gegen 23:50 Uhr zwei Männer (38, 64) auf und unterhielten sich. Unvermittelt zog der 64-Jährige einen Teleskopschlagstock und schlug dem 38-jährigen Geschädigten damit auf den Kopf. Hierdurch erlitt dieser leichte Verletzungen und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Hinzugerufene Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Täter ein. (TM)

