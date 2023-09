Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei zwischen fünf Personen

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend (01.09.23) gegen 22:35 Uhr rückten mehrere Streifenwagen in die Brauhausgasse aus. Von dort meldeten etliche Zeugen, dass sich fünf Personen schlagen würden. Die eintreffenden Polizisten konnten die Streitparteien trennen. Nach ersten Ermittlungen gerieten ein 29- und 30-jähriger Mann mit drei anderen Personen (16m, 18m, 38w) in einen verbalen Streit. Der Streit verlagerte sich von der Straße in ein Treppenhaus. Dort begannen die Personen, mit Fäusten und Gegenständen aufeinander einzuschlagen. Hierbei erlitten alle Personen leichte Verletzung, der 18-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Polizei in Greiz ermittelt nun zum genauen Tathergang. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell