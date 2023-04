Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht des illegalen Glücksspiels - Spielautomaten beschlagnahmt

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 02:10 Uhr wurde die Polizei zu einer Sportsbar in die Buersche Straße gerufen, Anlass gab eine Ruhestörung. Beim Eintreffen der Beamten war bereits im Außenbereich überlaute Musik und Stimmengewirr wahrzunehmen. In den Geschäftsräumen wurden insgesamt elf zumeist stark alkoholisierte Personen angetroffen. In rückwärtigen Räumen stießen die Beamten auf Glücksspielautomaten, die gerade alle von Gästen bespielt wurden. Eine Lizenz für die Automaten konnte nicht vorgewiesen werden, es besteht der Verdacht des illegalen Glücksspiels. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmten die Polizisten die drei Geräte. In der Sportsbar herrschte eine merklich aufgeheizte bis aggressive Stimmung, alle Gäste erhielten deshalb Platzverweise.

