POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Vollgas in den Graben

Am 13.09.2023 fuhr eine 85-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Neustadt/W. um 17:15 Uhr mit ihrem PKW von der Louis-Escande-Straße in den Kreisverkehr der B39 ein. Dort schätzte sie zunächst den Straßenverlauf falsch ein und lenkte ihr Fahrzeug auf die Verkehrsinsel. Mit der Verkehrssituation überfordert wollte die Dame abbremsen um sich wieder in den Regelverkehr einzuordnen, wobei sie wohl das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte und ungewollt aus dem Kreisverkehr nach rechts über einen Grashügel hinausfuhr und schlussendlich frontal im Kanzgraben landete. Die ältere Dame musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

