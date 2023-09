Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kurz vor der eigenen Wohnung Anzeigen eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich am 13.09.2023 um 11:00 Uhr eine 24-Jährige aus Neustadt/W., welche mit ihrem E-Scooter in der Straße Seilerbahn in 67433 Neustadt/W.. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Dame befand sich hierbei nur wenige hundert Meter von der eigenen Wohnung entfernt. Der Grund für die Verkehrskontrolle war der fehlenden Versicherungsschutz in Form einer fehlenden Versicherungsplakette an dem E-Scooter. Im weiteren Verlauf konnten zudem bei der Neustadterin während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin und THC. Aufgrund dieser Tatsache wurde der 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Nun muss sich Frau in mehreren Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

