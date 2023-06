Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Balkonbrand an Mehrfamilienhaus in Sindelfingen-Ost

Ludwigsburg (ots)

Ein 31-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Goldmühlestraße in Sindelfingen bemerkte am Sonntag (25.06.2023) gegen 03:15 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Balkon seiner Wohnung im ersten Stock des Gebäudes. In der Folge stellte er fest, dass die Markise auf dem Balkon in Brand geraten war und die Flammen bereits auf Balkonmöbel und Dekorationsgegenstände übergegriffen hatten. Da die Löschversuche des 31-Jährigen erfolglos blieben, rückte die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen mit 35 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen aus und löschte das Feuer, das bereits die Balkonbrüstung und die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen hatte. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit 14 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Glücklicherweise wurde im gesamten Gebäude niemand verletzt, alle Wohnungen blieben bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nach bisherigem Sachstand wurde der Brand möglicherweise durch eine brennende Zigarette ausgelöst, die aus einem der oberen Stockwerke geworfen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

