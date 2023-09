Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gewalttätige Auseinandersetzung

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 19:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Peterspark gemeldet. Hierbei sollten nach ersten Angaben auch Messer eingesetzt worden sein. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften aufgesucht. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Tätergruppe bereits entfernt hatte. Die noch anwesenden drei Geschädigten, junge Männer Mitte 20, wiesen leichte Verletzungen auf, die in Krankenhäusern ärztlich versorgt wurden. Nach Aussage dieser drei Personen wurden keine Messer, jedoch Stöcke, Glasflaschen und Steine seitens der Täter eingesetzt. Im Rahmen der Fahndung konnten in einem Pkw drei Personen, die als Täter infrage kommen könnten, festgestellt und kontrolliert werden. Ob die drei Männer tatsächlich tatbeteiligt sind ist ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen wie die Hintergründe des Geschehens. Ermittelt wird wegen Gefährlicher Körperverletzung.

