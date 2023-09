Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Resümee erstes Wochenende 607. Wurstmarkt - Polizei zieht erste Bilanz

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.09.2023 startete der 607. Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Nach dem vorbereiteten Einsatzkonzept waren Polizeikräfte vor Ort präsent, um zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Bad Dürkheim einen störungsfreien Ablauf des Wurstmarktes zu gewährleisten. Wie in der Vergangenheit ist die Polizei mit einer festen Polizeiwache auf dem Wurstmarktgelände vertreten. Auch in diesem Jahr ist der Einsatz von Videotechnik zur Gewährleistung eines störungsfreien Festverlaufes und des zu erwartenden, hohen Besucherzustroms, sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes, erforderlich.

Bei strahlendem Sonnenschein und entsprechend hohem Besucheraufkommen registrierte die Polizei vom 08.09.2023 bis 10.09.2023, 19 Körperverletzungsdelikte, 2 Taschendiebstähle, 3 Beleidigungen, 3 Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, 2 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 2 Sachbeschädigungen davon eine an einem Fahrzeug.

Insgesamt zieht die Polizei Bad Dürkheim für das erste Wochenende eine positive Bilanz und wünscht allen Besuchern einen weiterhin ruhigen, erlebnisreichen und störungsfreien Wurstmarkt 2023.

