POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Drogen, Alkohol und Haftbefehl

Ruchheim (ots) - Am Freitag, den 08.09.2023, kam es gegen 10:15 Uhr auf der BAB 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich der Anschlussstelle Ruchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die BAB 650 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Ruchheim fuhr ein 36-Jähriger mit seinem ...

mehr