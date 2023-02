Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall nach nicht gewährter Vorfahrt

Pößneck (ots)

Am gestrigen Tage gegen 13:45 Uhr kam es in Pößneck im Kreuzungsbereich der Straße des Friedens und des Steinweges zu einem Verkehrsunfall. Die 51-jährige Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 24-jährigen Pkw-Fahrers. Bei der Kollision entstand Sachschaden an den beiden Fahrzeugen sowie an einem Verkehrsschild. Der 24-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell