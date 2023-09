Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht

Deidesheim (ots)

Am Donnerstag, den 07.09.2023, kam es gegen 15:13 Uhr auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Neustadt im Bereich der Anschlussstelle Deidesheim zu einem Verkehrsunfall. Eine VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass verkehrsbedingte Bremsen der vorausfahrenden Verkehrsteilnehmerin und fuhr hinten auf deren Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4.500 EUR. Die Fahrbahn musste durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei der Unfallverursacherin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Der 22-Jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Auf die junge Frau aus Neustadt kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und Sie wird mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

