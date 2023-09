Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grillen endet mit Blutentnahme

Laumersheim (ots)

Am 06.09.23 gegen 10:15 Uhr kam es zu einem Einsatz wegen eines nicht beaufsichtigten Kohlegrills. Aufgrund von starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert, die die Glut löschte. Es entstand kein Sachschaden. Während der Einsatzmaßnahmen fuhren zwei junge Männer in einem Pkw an. Diese gaben an, dass sie gegrillt und die Örtlichkeit zum Zwecke des Getränkeeinkaufs nur kurz verlassen hätten. Bei dem Fahrer des Pkw konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urin-Drogentest reagierte positiv auf THC und Opiate, was die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis in dem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren als Beweis gilt, zur Folge hatte.

