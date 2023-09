Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl - Täter klauen Tasche aus Kofferraum

Ein Dokument

Grünstadt (ots)

Am vergangenen Montagnachmittag kam es zu einem Trickdiebstahl auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Die 55-jährige Geschädigte lud ihre Einkäufe auf dem dortigen Parkplatz in den Kofferraum ihres Cabrios ein, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Die Geschädigte drehte sich hierbei weg von ihrem Kofferraum in Richtung des unbekannten Mannes. Der unbekannte Mann sprach mit ihr über das Fahren im Cabrio bei gutem Wetter. Während des Gesprächs wurde die Tasche der Geschädigten durch einen zweiten unbekannten Täter aus dem Kofferraum entwendet. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, als sie Zuhause war. In ihrer Tasche befanden sich unter anderem ihre Bankkarten sowie wertvollen Schmuck. Bei Sperrung ihrer Bankkarten erfuhr die Geschädigte, dass die unbekannten Täter mit ihren Bankkarten im Rahmen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs Tabakwaren im Wert von 200 Euro erwarben.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zu den Tätern haben, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

Näheres zum Vorgehen der Diebe und wie Sie sich dagegen schützen können erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell