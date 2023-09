Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Alkoholisierte Autofahrerin rammt Radfahrer

Bissersheim (ots)

Am Sonntag, dem 03.09.2023, ist es im Bereich des Südrings in 67281 Bissersheim, gegen 15:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Auto- und einer Fahrradfahrerin gekommen, bei der Letztere durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr die 75-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw den Freinsheimer Weg und bog anschließend nach links in den Südring ab. Hierbei übersah sie die 59-jährige Radfahrerin, welche aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und erlitt bis auf Schürfwunden und Prellungen glücklicherweise keine schwereren Verletzungen. Bei der Unfallverursacherin konnte dagegen durch die eingesetzten Beamten bei der Ansprache starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über einer Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ihr wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr droht jetzt ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. §315c StGB. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

