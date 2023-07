Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Vier Brände am vergangenen Samstag - Brandursachen werden ermittelt

Kreis Viersen (ots)

Am Samstag, den 08.07.2023 hat es im Kreis Viersen vier Brände gegeben, welche alle von den jeweiligen Feuerwehren vollständig gelöscht werden konnten. Zum einen brannte auf dem Bleichwall in Schwalmtal-Waldniel gegen 14.30 Uhr ein Hundekot-Behälter an einem öffentlichen Parkplatz. Zum anderen brannten gegen 03.00 Uhr morgens auf der Lange Straße in Viersen-Dülken zwei Mülltonnen im Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Zudem geriet auf ´Vogelsrath` in Schwalmtal-Amern gegen 22.55 Uhr eine Hecke in Brand. Und der vierte Brand war ein Grünstreifen auf ´Ungerath` in Schwalmtal-Waldniel, welcher gegen 19.40 Uhr durch einen Zeugen brennend vorgefunden wurde. In allen Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursachen sind bei allen vier Bränden derzeit noch unklar. Bei dem brennenden Grünstreifen und der brennenden Hecke wird eine Selbstentzündung nach derzeitigem Stand aber ausgeschlossen. Falls Sie zu den genannten Bränden Hinweise geben können, oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Auf Grund der trockenen und warmen Temperaturen warnt die Polizei Viersen im Zuge dessen davor, Feuer im Freien zu machen. Ein kleiner Funke kann in trockenen Gebieten bereits ein großes Feuer zu Folge haben. / AM (666)

