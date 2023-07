Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Zwei Alleinunfälle mit Radfahrern - Beide Alkoholtests positiv

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende hat es zwei Alleinunfälle mit Radfahrern in Kaldenkirchen gegeben. Am 08.07.2023 fuhr ein 44-jähriger Nettetaler gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße und hielt hierbei sein Handy in der Hand. Folglich verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und touchierte eine am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Auf Grund dessen stürzte der 44-Jährige und verletzte sich hierbei leicht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief mit etwa 1,2 Promille positiv. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am 09.07.2023 fuhr gegen 23.35 Uhr ein 24-jähgriger Nettetaler mit seinem Fahrrad auf ´Schwanenhaus` in Kaldenkirchen. Auch er touchierte während seiner Fahrt einen geparkten Pkw und stürzte daraufhin. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Alkoholtest durchgeführt und schlug mit knapp zwei Promille positiv an. Auf Grund des Sturzes verletzte sich der 24-Jährige leicht. Eine Blutprobe wurde angeordnet. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an. Im Zuge dessen warnt die Polizei davor, unter Alkoholeinfluss Fahrrad zu fahren. Nicht nur mit dem Pkw können Sie sich selbst und anderer gefährden. Ab 0,3 Promille bei auffälliger Fahrweise und Unfallfolge droht eine Strafanzeige. Ab 1,6 Promille auf dem Fahrrad gilt die Teilnahme am Straßenverkehr als Straftat. Hier können Punkte-, die Anordnung einer MPU und der Entzug der jeweiligen Fahrerlaubnis die Folge sein. Wenn Sie getrunken haben, lassen Sie das Fahrrad und das Auto stehen und finden Sie andere Möglichkeiten nachhause zu kommen. / AM (664)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell