Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Willich - Anrath: (ots)

Am Sonntag, 09.07.2023, gegen 01.50 Uhr, drang ein Unbekannter in ein Wohn- und Geschäftshaus auf der Straße Darderhöfe ein. Der Täter zerstörte ein Dachfenster und gelang so in die Räumlichkeiten. Ein Bewohner des Hauses wurde durch die Geräusche geweckt. Er überraschte den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Der Täter soll männlich, circa 165cm groß, und jung sein. Er hat eine sportliche Figur und war mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet. Beute konnte der Einbrecher nicht machen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten.

