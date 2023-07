POL-VIE: Radfahrerin stürzt - leicht verletzt

Viersen (ots) - Unbekannte nutzen ein auf Kipp stehendes Fenster und brachen so zwischen 00:00 h und 00:40 h in eine im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Heimbachstraße liegende Wohnung ein und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. / mikö (657) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Leitstelle Michael Köhler Telefon: ...

mehr