POL-VIE: Einbrecher nutzte auf Kipp stehendes Fenster

Schwalmtal-Waldniel (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr wurden in Waldniel ein Ortseingangsschild sowie drei Präventionsschilder der Nachbarschaft 'An der Schomm' gestohlen. Insgesamt also vier Schilder. Zeugen beobachteten vier Jugendliche, die mit einer Leiter unterwegs waren und nach Entdeckung in Richtung Kastanienallee ...

