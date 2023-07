Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Schilder gestohlen - hängen sie jetzt in Kinderzimmern?

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr wurden in Waldniel ein Ortseingangsschild sowie drei Präventionsschilder der Nachbarschaft 'An der Schomm' gestohlen. Insgesamt also vier Schilder. Zeugen beobachteten vier Jugendliche, die mit einer Leiter unterwegs waren und nach Entdeckung in Richtung Kastanienallee Fersengeld gaben. Nun ermittelt die Kripo wegen Diebstahl und die Nachbarschaft wird sich neue Schilder zum Einbruchschutz bestellen müssen... aber vielleicht werden die Schilder ja gefunden und abgegeben. Hinweise auf das Diebesquartett bitte über die 02162/377-0. /wg (656)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell