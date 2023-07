Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Drei Unfälle mit Rennrädern - Alle Beteiligten leicht verletzt

Kreis Viersen (ots)

Am 06.07.2023 hat es im Kreis Viersen drei Unfälle mit Rennrad-Fahrenden gegeben. Zum einen kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennrad auf der Tönisberger Straße in Kempen-St.Hubert. Ein 21-jähriger Kempener beabsichtigte mit seinem Pkw aus einer Einmündung auf die Tönisberger Straße zu fahren. Hierbei schaute der 21-Jährige an dem Vorfahrt-gewähren-Schild nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem von rechts kommendem, vorfahrtsberechtigtem Radfahrer. Der 53-jährige Neukirchen-Vluyner fuhr auf dem Radweg der Tönisberger Straße in Fahrtrichtung Tönisberg. Auf Grund der Kollision stürzte der 53-Jährige zu Boden. Zum anderen fuhr ein 69-Jähriger gegen 12.55 Uhr mit seinem Rennrad über einen Schotterweg auf ´Am Lindenbruch` in Tönisvorst und durchfuhr hier eine ausgetrocknete Pfütze. Auf Grund dessen verlor der 69-Jährige die Kontrolle über sein Rad und stürzte daraufhin. Der dritte Unfall passierte in der Nacht auf den heutigen 07.07.2023. Gegen 00.05 Uhr fuhr ein 19-jähriger Bochumer mit seinem Rennrad auf der L373 in Brüggen. Nach Aussagen des 19-Jährigen rannte plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn, woraufhin es eine Kollision mit dem Wildtier gegeben hat und der Radfahrer folglich stürzte. Alle drei Rennradfahrer wurden bei den jeweiligen Stürzen leicht verletzt. / AM (655)

