POL-FR: Schopfheim: 80-jähriger Fußgänger überfahren - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Beim Wenden in dem Nikolaus-Däublin-Weg streifte am Dienstag, 31.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 13.15 Uhr bis 13.50 Uhr, eine 87-jährige Frau mit ihrem Pkw einen dort geparkten Pkw der Marke Kia. Nach dem Wenden fuhr die 87-Jährige davon. Am Kia entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfallhergang und ...

