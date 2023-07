Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: 52-Jährige schwer verletzt - Alleinunfall mit Pedelec

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 08.07.2023 hat es gegen 16.00 Uhr einen Alleinunfall auf ´Flothend` / Reiherstraße in Lobberich gegeben. Eine 52-jährige Nettetalerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Reiherstraße in Fahrtrichtung Flothend. Auf Grund des Fahrtwindes flog der Sonnenhut der Dame weg und sie versuchte diesen während der Fahrt wieder einzufangen. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Die 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. / AM (665)

