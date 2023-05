LPI-SHL: Reifen zerstochen

Meiningen (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht von Freitag zu Samstag gleich an zwei Fahrzeugen zu schaffen, welche in der Landsberger Straße vor einem Wohnhaus abgeparkt waren. Hier wurden die Heckscheibenwischer gewaltsam entfernt und die Fahrzeuge hierbei nicht unerheblich beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

