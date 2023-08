Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Mögliches Diebesgut sichergestellt - Besitzer gesucht.

Lippe (ots)

Polizeibeamte fanden am 21.07.2023 in einem Gebüsch in der Straße "Am Krugplatz" mögliches Diebesgut. Die Gegenstände lagen augenscheinlich noch nicht lange vor Ort. Es besteht der Verdacht, dass die Sachen aus einer Straftat stammen könnte.

Es handelt sich unter anderem um:

- Neuwertiges Kinderrad Mountainbike "Bergsteiger" (Modell X 6 dual Kodiak) in grün/gelb, schwarz und weiß

- Matt schwarzes BMX Rad "Fatt" mit weißen Reifen

- Schwarz-weißes Mountainbike "KS Cycling" mit "ready to battle"-Aufkleber, Hörnchenlenkrad, Schloss unter dem Sattel und deutlichen Gebrauchsspuren

- Grauer Anorak mit Kapuze in Größe L mit rot-weißen Bündchen und MSL Emblem & Sports Schriftzug

- 1 Paar rote und 1 Paar schwarze Boxhandschuhe

- Hoverboard in neongrün, im Bereich des Reifens ist ein zerkratzter Apfelaufkleber

Bilder der Gegenstände finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/111662

Außerdem wurde eine Stichsäge Bosch PST 700 E im Koffer gefunden, die nicht auf den Bildern zu sehen ist.

Wer weiß, wem die Gegenstände gehören, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell