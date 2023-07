Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Jena (ots)

Ein unbekannter Langfinger entwendete ein in der Kastanienstraße gesichert abgestelltes E-Bike. Die Eigentümerin hatte ihr Zweirad am Donnerstagmorgen am besagten Ort abgestellt. Als sie am Nachmittag zurückkehrte, stellte sie das Fehlen fest. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

