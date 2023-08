Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Autos.

Lippe (ots)

In der Rödlinghauser Straße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01./02.08.2023) an zwei geparkten Autos gegen 3:30 Uhr Scheiben eingeschlagen. Ein Zeuge hörte Lärm und rief die Polizei. Unbekannte hatten Geldbörsen aus den Fahrzeugen gestohlen und entkamen unerkannt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

