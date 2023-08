POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person.

Lippe (ots) - Im Bromernkamp wurde am Dienstagvormittag (01.08.2023) in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte beschädigten die Keller- und die Wohnungstür und stahlen eine Playstation samt Controller. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

