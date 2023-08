POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Gemeindehaus.

Lippe (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (01.08.2023) brachen unbekannte Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Hornschen Straße in der Detmolder Innenstadt ein. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zugang zum Verkaufsraum und lösten die Alarmanlage aus. Daraufhin verließen die Einbrecher die Tankstelle unverzüglich und vermutlich ohne Diebesgut. Ein Zeuge konnte beobachten, wie mehrere ...

mehr