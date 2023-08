Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Blomberg. Zwei Tankstelleneinbrüche.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (01.08.2023) brachen unbekannte Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Hornschen Straße in der Detmolder Innenstadt ein. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zugang zum Verkaufsraum und lösten die Alarmanlage aus. Daraufhin verließen die Einbrecher die Tankstelle unverzüglich und vermutlich ohne Diebesgut. Ein Zeuge konnte beobachten, wie mehrere Männer vom Tankstellengelände kamen und in zwei Fahrzeuge einstiegen. Bei einem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Skoda Kombi. Anschließend fuhren beide Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Horn davon.

Gegen 04:10 Uhr brachen Unbekannte in eine Tankstelle in Blomberg am Hellweg ein und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl von Zigaretten. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den Verkaufsraum ein und entfernten sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird geprüft.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

