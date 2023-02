Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Einfamilienhaus eingebrochen

Altenburg (ots)

Ein Einfamilienhaus am Stadtberg wurde am 11.02.2023 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:40 Uhr das Ziel von unbekannten Tätern. Diese drangen gewaltsam in das Haus ein, verursachten hierdurch hohen Sachschaden und durchsuchten das Mobiliar. Hierbei erbeuteten sie nach bisherigem Erkenntnisstand einen Safe, ein Smartphone und E-Zigaretten mit einem vierstelligen Gesamtwert. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) eingeleitet und in diesem Zusammenhang nach Zeugen gesucht. (TL)

