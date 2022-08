Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Tag der offenen Tür 2022 der Einheit Steinenbrück

Nach 2 Jahren Coronapause öffnet die Einheit Steinenbrück am 04.09.2022 ab 11.00 Uhr ihre Tore und lädt zum Tag der offenen Tür rund um das Gerätehaus an der Zöllnerstraße 2 in Steinenbrück ein.

22 Feuerwehrmänner- und Frauen stehen in Steinenbrück 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr, ehrenamtlich bereit um zu

"retten - löschen - bergen - schützen"

Sie sind herzlich eingeladen, sich am Tag der offenen Tür über unsere Arbeit bei der Feuerwehr zu informieren und natürlich mit uns zu feiern.

In einer Fahrzeug- und Geräteschau, zeigen Ihnen die Feuerwehrkameraden wo die Ausrüstungsgegenstände in den Fahrzeugen untergebracht sind.

Außerdem sorgen die Feuerwehrleute mit kalten Getränken, Gegrilltem und einem Kaffee- und Kuchenbuffet für alles, was die Besucher für ein paar gemütliche Stunden brauchen.

Weiterhin gibt es wie in jedem Jahr eine große Tombola mit vielen Preisen.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und es werden Kinderübungen veranstaltet, bei denen sie selbst einmal Feuerwehrmann bzw. Feuerwehrfrau sein können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Einheit Steinenbrück

